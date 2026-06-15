Presidente Asfura inicia gira por Europa para fortalecer cooperación, inversión y agenda climática

Tegucigalpa- La canciller Mireya Agüero anunció que este lunes el presidente Nasry Asfura inicia un viaje oficial a Europa, donde desarrollará una agenda de alto nivel orientada a fortalecer la cooperación internacional, ampliar espacios de diálogo y promover oportunidades de desarrollo para Honduras.

En Berlín, el mandatario participará en el Foro de Movilidad Climática, un espacio que reúne a gobiernos, organismos internacionales, expertos, sociedad civil y comunidades afectadas para abordar los impactos humanos del cambio climático. Según la cancillería, para Honduras esta agenda es prioritaria debido a su alta vulnerabilidad ante huracanes, inundaciones, sequías y otros fenómenos naturales.

El gobierno busca impulsar una cooperación más efectiva en áreas como adaptación climática, prevención de desastres, gestión del riesgo, infraestructura resiliente y protección de comunidades vulnerables.

Agenda

Como parte de la gira, el presidente también sostendrá reuniones con representantes del sector empresarial en Alemania, incluyendo la Cámara Alemana de Industria y Comercio, una de las instituciones más importantes del sistema económico alemán, que agrupa a millones de empresas y coordina una amplia red de cámaras en ese país.

En estos encuentros se presentará a Honduras como un socio estratégico en materia de comercio, inversión, innovación, formación de talento y generación de empleo, con el objetivo de atraer capital y fortalecer la relación con sectores productivos europeos.

La agenda incluye además una visita oficial a Kiev, capital de Ucrania, donde el presidente hondureño tiene previsto reunirse con el mandatario Volodímir Zelenski. En este marco, Honduras reafirma su política exterior basada en el derecho internacional, la soberanía de los Estados y la solución pacífica de controversias.

De acuerdo con la información oficial, esta visita busca establecer canales de cooperación en áreas como seguridad alimentaria, modernización agrícola, innovación tecnológica, energía, infraestructura, educación superior, comercio e inversión.

Asimismo, se prevé la suscripción de un memorando para el establecimiento de un mecanismo de consultas políticas y una hoja de ruta Honduras–Ucrania 2026-2030, con el objetivo de estructurar una agenda de cooperación ordenada y de beneficio mutuo.

Las autoridades señalaron que el propósito central de la gira es traducir la política exterior en resultados concretos para el país, incluyendo más inversión, conocimiento, capacidades y mejores condiciones de desarrollo.

Finalmente, el gobierno destacó que esta visita refleja una diplomacia activa, equilibrada y constructiva, enfocada en alianzas internacionales que contribuyan al bienestar de la población hondureña y al fortalecimiento de la cooperación frente a desafíos globales como la movilidad humana y el cambio climático. LB

Viajes del presidente Nasry Asfura – 2026

N°. | Fecha | Destino

1.- Estados Unidos –7 de febrero–

2.- Estados Unidos –5/8 de marzo–

3.- Chile –10/11 de marzo–

4.- Estados Unidos –4/6 mayo–

5.- Costa Rica –7/8 mayo–

6.- Alemania y Ucrania -15/21 mayo-