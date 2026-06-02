Presidente Nasry Asfura impulsa fortalecimiento de la gestión de riesgos y la resiliencia climática en Honduras

Tegucigalpa- El presidente de la República, Nasry Asfura, se reunió con autoridades municipales, especialistas en gestión de riesgos y representantes de organismos regionales e internacionales con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, preparación y respuesta ante desastres naturales y los impactos del cambio climático.

El encuentro se desarrolló en el marco del Congreso de Sistemas Municipales de Gestión de Riesgos, considerado por los organizadores como un espacio estratégico para el diálogo técnico y la construcción de acuerdos orientados a fortalecer la gobernanza del riesgo y promover territorios más resilientes y seguros.

Durante la jornada, los participantes destacaron la importancia de articular esfuerzos entre los gobiernos municipales, las instituciones del Estado y los socios internacionales para mejorar las capacidades de preparación y respuesta frente a emergencias, especialmente en un contexto marcado por una creciente variabilidad climática.

Las autoridades coincidieron en que la cooperación regional constituye un elemento fundamental para enfrentar los desafíos compartidos por los países centroamericanos, altamente expuestos a fenómenos naturales que demandan estrategias integrales y coordinadas.

Asimismo, se subrayó la necesidad de incrementar las inversiones en planificación territorial, sistemas de alerta temprana y procesos de capacitación técnica dirigidos a los equipos locales responsables de la gestión del riesgo, con el propósito de fortalecer la prevención y reducir la vulnerabilidad de las comunidades.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), su

ministro Reinaldo Sánchez,entidad organizadora y promotora del congreso, reafirmó su compromiso de continuar impulsando alianzas estratégicas y espacios de intercambio de conocimientos que contribuyan al fortalecimiento de la gestión integral del riesgo en Honduras y la región centroamericana.

Según Sánchez, estos esfuerzos no solo buscan mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, sino también reducir la vulnerabilidad a largo plazo mediante la implementación de políticas públicas efectivas, cooperación técnica y acciones sostenibles de adaptación climática.

El congreso reunió a delegaciones municipales y especialistas de diversos países de Centroamérica, quienes compartieron experiencias, buenas prácticas y analizaron modelos de gobernanza y financiamiento para proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático.LB