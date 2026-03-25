Presidente hondureño y directivos de la Chiquita Brands conversan sobre inversión

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura sostuvo este miércoles una reunión con directivos de la empresa Chiquita Brands International, encabezados por su presidente Carlos López Flores, con el objetivo de presentarse ante la nueva administración y conversar sobre oportunidades de crecimiento en el país.

Durante el encuentro, los ejecutivos de la transnacional frutera destacaron la presencia histórica de la empresa en Honduras, donde operan cerca de 5 mil hectáreas de producción bananera en el Valle de Sula, generando alrededor de 5 mil empleos directos que contribuyen significativamente a la economía nacional.

López Flores expresó su satisfacción con el rumbo del nuevo gobierno, señalando que existe confianza en los planes impulsados por el presidente Asfura, especialmente en materia de generación de empleo y desarrollo productivo.

Asimismo, resaltó que la compañía contempla planes de expansión en el país, impulsados por las condiciones de estabilidad y respaldo a la inversión que brinda la actual administración.

El empresario, destacó lo expresado por el mandatario Asfura, quien les reafirmó su compromiso de garantizar seguridad jurídica y condiciones favorables para la inversión extranjera, como parte de su estrategia para dinamizar la economía y generar más oportunidades para los hondureños. JS