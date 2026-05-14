Presidente hondureño pide disculpas a periodistas agredidos por su guardia de honor

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura pidió disculpas públicas a los periodistas agredidos este jueves por su efectivos de su Guardia de Honor Presidencial (GHP).

Esta mañana, los periodistas Eddy Quintero y Flabio Pavón de Televicentro fueron agredidos por miembros de la GHP en el evento de ascensos militares efectuado este jueves en Campo de Parada Marte en la periferia de la capital hondureña.

El propio mandatario salió a atender a los periodistas esta tarde para manifestar sus disculpas públicas para los dos periodistas de Televicentro.

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“Ya pedí disculpas a Flabio Pavón y a Eddy Quintero”, dijo a periodistas que lo entrevistaban.

En otro apartado, anunció que la empresa Gildan decidió trasladar algunas de sus operaciones logísticas hacia un país vecino, pero a la par le comunicaron que iniciarán otras inversiones de sus plantas textiles a contar de junio de este año.

Sobre cambios en su gabinete de gobierno, dijo que es muy temprano para tomar decisiones en ese sentido y agregó que se mantiene de cerca con todo su equipo de trabajo. JS