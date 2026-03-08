Presidente hondureño impulsa agenda regional en cumbre ‘Escudo de las Américas’ en EEUU

Miami, EEUU – Los encuentros sostenidos por el presidente Nasry Asfura con líderes regionales y autoridades estadounidenses marcaron la agenda de Honduras durante la cumbre “Escudo de las Américas” en Doral, Florida donde el mandatario promovió el diálogo sobre seguridad regional, migración y cooperación económica.

– Asfura dialoga con Marco Rubio sobre seguridad y cooperación regional.

– Saludo con Nayib Bukele marca encuentro entre países hermanos.

Durante su participación, el mandatario hondureño destacó la importancia del encuentro como un espacio estratégico para avanzar en temas prioritarios para América Latina, entre ellos la seguridad regional, la gestión de la migración, la atracción de inversión extranjera y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Esta cumbre es un encuentro clave para Latinoamérica y una gran oportunidad para avanzar en temas importantes que llevamos en nuestra agenda”, expresó el presidente hondureño.

El mandatario explicó que la mayor parte del intercambio se desarrolló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, junto a su equipo de trabajo, incluyendo al subsecretario Christopher Landau y otros altos funcionarios del gobierno estadounidense.

“La conferencia fue más que todo enfocada con el secretario Rubio. El presidente Trump estuvo unos momentos con nosotros, dio sus palabras y un discurso, pero tenía otros compromisos previos”, detalló el mandatario hondureño.

En la conferencia de prensa en Brickell, Miami junto a la canciller Mireya Agüero, Asfura destacó que estas reuniones permitieron intercambiar visiones sobre los desafíos regionales y fortalecer los lazos de cooperación entre Honduras y Estados Unidos.

Encuentros con líderes latinoamericanos

En el marco del encuentro internacional, el presidente hondureño también sostuvo conversaciones con varios líderes y representantes de la región, entre ellos la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Uno de los momentos destacados fue el saludo que sostuvo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con quien compartió una breve pero cordial conversación.

“Tuve la oportunidad en cuanto vi al presidente Nayib Bukele de darle un abrazo. Hablamos un momento de la familia, le pregunté por su esposa Gabriela, intercambiamos saludos y hablamos de la prosperidad que pueden traer los cambios que él ha impulsado en su país y los que nosotros debemos hacer en el nuestro”, refirió Asfura.

El mandatario hondureño agregó que se trató de un diálogo cercano entre dos países hermanos.

“Fue una plática corta, pero muy amena, de dos países hermanos. Me siento muy satisfecho de haber podido estar con él y sobre todo darle un abrazo”, expresó.

El presidente Asfura subrayó que este tipo de encuentros representan una oportunidad para promover una agenda común latinoamericana orientada al desarrollo económico, la estabilidad política y el fortalecimiento de la seguridad en el continente.

Asimismo, reiteró que Honduras continuará trabajando en la construcción de alianzas estratégicas con Estados Unidos y otros socios regionales para impulsar oportunidades de inversión y desarrollo para el país.

Con su participación en la cumbre “Escudo de las Américas”, Honduras reafirma su compromiso de fortalecer la cooperación internacional y contribuir a una región más segura, próspera y estable. JS