Presidente hondureño firma acuerdo con EEUU para avanzar en estudio del Ferrocarril Interoceánico

Tegucigalpa – En Washington, el presidente Nasry Asfura firmó un acuerdo con la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA) para avanzar en el estudio de factibilidad del Ferrocarril Interoceánico, un proyecto estratégico que conectará el Caribe con el Pacífico.

Esta iniciativa, liderada por la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico (CONFI), permitirá fortalecer la infraestructura logística del país, mejorar la competitividad del comercio y atraer nuevas inversiones para Honduras.

El estudio evaluará mejoras en el Puerto de Cortés y el Puerto de San Lorenzo, así como el desarrollo de infraestructura ferroviaria que impulse el crecimiento económico y la generación de empleo.

“Seguimos trabajando para posicionar a Honduras como un hub logístico estratégico en la región, generando más oportunidades para nuestra gente”, informó casa presidencial la tarde de este jueves.

Recién, el mandatario tomó promesa de ley a Ana Carolina Sikafy Canahuati como directora ejecutiva de la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico (Confi), proyecto estratégico orientado a potenciar el desarrollo logístico y económico de Honduras. JS