Presidente electo retorna mañana tras gira por EEUU e Israel

Tegucigalpa – El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, retornará mañana martes por la mañana tras su gira de trabajo por Estados Unidos e Israel, indicó este lunes su designada presidencial María Antonieta Mejía.

“Estaría arribando el día martes, esperamos que el presidente traiga buenas nuevas a la nación y que también comunique cómo le fue, aunque hemos visto las reuniones que han sido públicas y escuchado de voz del presidente, él tiene la visión integral compartiéndola con otros presidentes de grandes naciones que también quieren hacer sus naciones prósperas y que también quieren participar de esta prosperidad en este suelo nacional”, destacó Mejía.

La agenda de trabajo en el exterior del presidente electo Asfura inició en Estados Unidos donde sostuvo encuentros con altos funcionarios de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, desde el lunes 12 de enero.

(Leer) Asfura se compromete a convertir a Honduras en el principal aliado de EEUU en el Caribe

En EEUU, Asfura mantuvo reuniones de trabajo con el secretario de Estado y Consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, así como con el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

De acuerdo con el Departamento de Estado, durante la reunión con Rubio, el funcionario estadounidense habría resaltado la necesidad de «profundizar» la relación y detalló que buscarán continuar la cooperación en materia de seguridad, manteniendo el tratado bilateral de extradición y la expansión del intercambio de información.

Igual se reunió con los altos responsables de los bancos Mundial (BM), Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Asimismo, se reunió con los vicepresidentes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Anamí Ibáñez y Jordan Schwartz, como parte de su gira de trabajo previo a la toma de posesión del 27 de enero.

En tanto, en Israel, el presidente electo sostuvo encuentros con el mandatario israelí Isaac Herzog, con el primer ministro Benjamín Netanyahu y con el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar.

El mandatario electo, quien tomará posesión de su cargo el 27 de enero expresó que «Honduras valora profundamente la amistad histórica con Israel y reafirma su compromiso de fortalecer una alianza basada en la libertad, la cooperación y el respeto entre nuestros pueblos».

Asfura aseguró que su Gobierno también promoverá el inicio de “una nueva era” en las relaciones bilaterales. VC