Presidente electo pide a cooperantes y nacionales abstenerse de nuevos compromisos fiscales y desembolsos

Tegucigalpa – El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, pidió este sábado a cooperantes, contratistas y banca nacional abstenerse de comprometer, autorizar o desembolsar fondos destinados a nuevas licitaciones, firmas de contratos o concesiones y anticipos de proyectos nuevos.

De acuerdo a lo expresado por el futuro gobernante, la solicitud obedece a la necesidad impostergable de que el gobierno electo, una vez asumidas constitucionalmente sus funciones, pueda realizar los ajustes técnicos, presupuestarios y administrativos correspondientes.

Todo esto, a fin de reorganizar las finanzas del Estado, así como establecer una priorización responsable de los recursos públicos alineada con las verdaderas necesidades y aspiraciones del pueblo hondureño.

La petición realizada en el marco del proceso de transición democrática y con el más alto sentido de responsabilidad institucional, busca que el nuevo gobierno que inicia el 27 de enero pueda ser orientado a la estabilidad financiera, a la buena gobernanza y el respeto a las prioridades nacionales.

COMUNICADO OFICIAL



TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE ENERO DE 2026…. pic.twitter.com/GPyiJ9FcJP — Papi a la Orden (@titoasfura) January 4, 2026

Asfura destaca con su petición que está consciente del valioso acompañamiento histórico que han brindado a Honduras, y enfatiza asimismo un compromiso de transparencia, prudencia fiscal y uso responsable de los recursos públicos.

“Reiteramos nuestra plena disposición al diálogo franco, a la coordinación institucional y al fortalecimiento de las relaciones, con el firme compromiso de que cada recurso destinado a Honduras sea utilizado con eficiencia y enfoque en el desarrollo sostenible, la equidad social y el bienestar colectivo”, reza la nota extendida este sábado desde la oficina del Presidente Electo Nasry Asfura. VC