Presidente electo Nasry Asfura sostiene reuniones con inversionista y personas de negocio

Tegucigalpa – El presidente electo Nasry Asfura sostuvo este viernes reuniones vía zoom con varios inversionistas y personas de negocios.

Sin embargo, desde que fue electo ha venido sosteniendo reuniones para potenciar la inversión nacional y atraer la inversión extranjera con acuerdos históricos.

Este día circuló una fotografía donde el mandatario electo sostiene reuniones con inversionistas y personas de negocios con el objetivo de potenciar las fuentes de empleo.

Asfura realizó una gira por Estados Unidos e Israel con el objetivo de atraer inversión y apoyo al país una vez que tome posesión de su cargo.

El lema del presidente electo es trabajo, trabajo, trabajo para el bien del pueblo hondureño.

Asfura tomará posesión de su cargo el martes 27 de enero en una ceremonia especial en las instalaciones del Congreso Nacional, sin la presencia de gobernantes y jefes de Estado de otros países, por razones de “austeridad”. IR