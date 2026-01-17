Presidente electo Nasry Asfura llega a Israel

Tegucigalpa – Continuando con su gira y tras dejar Estados Unidos, el presidente electo de Honduras viajó a Israel donde fue recibido por el embajador Nadav Goren.

A través de sus redes sociales, el embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, informó que recibió con alegría y verdadero honor al presidente electo hondureño Nasry Asfura tras su llegada a Israel.

Aseguró que su visita simboliza la sólida alianza entre ambos pueblos.

Con gran alegría y verdadero honor damos la bienvenida al Presidente electo de Honduras mi amigo @titoasfura a Israel.



Esta visita simboliza la sólida alianza entre nuestras naciones y nuestros pueblos.



Como Tito dice: "Trabajo, trabajo y más trabajo".

El presidente electo de Honduras sostuvo varias reuniones en Estados Unidos con altas autoridades del gobierno de la administración de Donald Trump, presidente del Banco Mundial, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros donde busca apoyo para su gobierno.

Asimismo, el mandatario electo sostuvo reuniones para hablar de la situación de los migrantes hondureños en ese país norteamericano. IR