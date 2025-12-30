Presidente electo dona 1.5 millones a afectados por incendio en mercado Medina

Tegucigalpa – El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, anunció la noche del lunes que donará 1.5 millones de lempiras a los afectados por el incendio en el mercado Medina de San Pedros Sula.

A través del canal HCH el presidente hizo el anuncio y detalló que se trata de fondos propios y no del Estado.

«Voy a estar pendiente de los afectados. Estos son recursos propios para servirle a los afectados de este incendio. Espero que esa distribución sea lo más equitativa posible», expresó.

Acotó que el aporte es para todos los afectados, por lo que pidió que ellos se organicen para una distribución justa.

“Quiero contribuir en algo para que sirva de apoyo, quiero apoyar con un millón y medio de lempiras a todo el grupo de personas afectadas. Me comprometo públicamente”, manifestó Asfura quien fue declarado presidente electo de Honduras el pasado 24 de diciembre.

Decenas de negocios fueron consumidos este lunes a causa de un pavoroso incendio en el mercado Medina que se originó en un local que contenía cohetes y petardos, según informes preliminares del Cuerpo de Bomberos.

«Jamás debió haber aquí cohetes almacenados en el mercado, miren la desgracia que acaba de ocurrir, muchas familias van a quedar en la calle antes de que finalice el año, esto es lamentable», dijo a periodistas un oficial de los Bomberos que participaba en las labores de extinción del fuego.

La misma fuente señaló que muchos de los comerciantes del mercado no han acatado las instrucciones de los Bomberos de que no pueden tener productos peligrosos como los elaborados a base de pólvora. (RO)