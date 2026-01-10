Presidente electo confirma transmisión de mando enmarcada en austeridad y respeto institucional

Tegucigalpa – La Oficina del Presidente Electo, Nasry Asfura, reafirmó ante el Honorable Cuerpo Diplomático y los Organismos Internacionales acreditados en Honduras, el compromiso del nuevo Gobierno con una Transmisión de Mando que honre la dignidad democrática de la Nación, bajo principios de austeridad, responsabilidad y respeto institucional.

A través de un comunicado, la oficina detalla que Asfura ha expresado su disposición para que, a la brevedad posible, se realicen contactos al más alto nivel, con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y la cooperación bilateral y multilateral que unen a Honduras con la comunidad internacional.

“Honduras inicia una nueva etapa de diálogo, estabilidad democrática y apertura al mundo, sobre la base del respeto mutuo y el desarrollo compartido”, puntualiza la comunicación oficial. JS