Presidente electo Asfura se reúne con responsables del BM, BID y Comité Judío Americano

Tegucigalpa/Washington – El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, se reunió con responsables de los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, en el marco de su gira de trabajo por Estados Unidos, con la finalidad de avanzar en la colaboración que brindarán dichos organismos financieros con su futura administración a fin de impulsar el desarrollo de Honduras.

Asfura, en su segundo día de trabajo en la capital estadounidense, se reunió con el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga, para hablar sobre cómo las diversas instituciones que conforman dicho Grupo “apoyará la agenda de infraestructura, agricultura y habilidades –pilares del crecimiento y el empleo en Honduras”, informó la organización en su cuenta de X.

También destacó el Grupo Banco Mundial que se encuentran “listos para acompañar la nueva administración” hondureña.

Mientras el Grupo del BID destacó el encuentro entre el titular de la institución Ilan Goldfajn y el futuro mandatario hondureño.

Posteriormente Asfura mantuvo una reunión con los vicepresidentes Anamí Ibáñez y Jordan Schwartz para fortalecer el diálogo y la cooperación bilateral entre Honduras y el BID.

La reunión cumplió con el objetivo de avanzar en asuntos vinculados a áreas prioritarias de colaboración con el país centroamericano, de acuerdo con la publicación de la institución publicada en su cuenta oficial de X.

Durante su visita a la capital estadounidense, Asfura fue recibido, previamente, por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien reiteró el apoyo de la Administración del presidente, Donald Trump, al mandatario electo hondureño por el conservador Partido Nacional.

El mandatario electo de Honduras sostuvo un encuentro con la directora del Comité Judío Americano, sección latina, Dina Siegel y la directora adjunta Daniela Greene, donde debatieron temas de importancia mutua.

El Comité Judío Americano expresó su deseo de seguir colaborando para lograr el “objetivo común de fortalecer los lazos” de Estados Unidos, Israel y Honduras. También le desearon mucho éxito en su próxima visita a Israel.

Tras su gira por Estados Unidos, Asfura viajará a Israel para reunirse con las máximas autoridades de dicha nación. (PD).