Presidente del TJE promete solución “entre lunes y martes” a la crisis interna del tribunal

Tegucigalpa- El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, aseguró este jueves que el conflicto interno en esa institución será resuelto “entre el lunes y martes de la próxima semana”.

-“Yo les aseguro que entre el lunes y martes de la próxima semana esto ya estará resuelto”, afirmó Flores Urrutia.

Anunció que este día sostendrá una reunión con el magistrado Mario Morazán, quien no se ha presentado a las sesiones del pleno en los últimos días.

“Hemos visto el mensaje de la consejera presidenta del CNE Ana Paola Hall, y vamos a una reunión con el magistrado Mario Morazán. Previamente hemos conversado de una manera franca, honesta y transparente, y tenemos que darle una salida a este tema que nos tiene detenidos”, expresó Flores Urrutia.

El titular del TJE afirmó que no se prestarán a “dar un circo” con el conflicto, y garantizó que habrá una resolución pronta a la problemática y sobre la recusación presentada en su contra, situación que también mantiene la paralización del tribunal y ha retrasado la resolución de temas clave, entre ellos el caso del diputado Jorge Cálix, señaló que también se buscará una salida.

“Tengan la plena seguridad de que en esta reunión va a haber, como dicen popularmente, humo blanco en relación a su recusación. Yo tengo la voluntad, el compromiso y la disposición de poner todo mi empeño para resolver este problema”, subrayó.

Flores Urrutia reconoció que la situación del TJE ha generado preocupación en distintos sectores, especialmente ante los retrasos en las decisiones electorales a pocas semanas de los comicios generales. Sin embargo, pidió confianza en que el pleno alcanzará una salida institucional.

Yo sé que el magistrado Mario Morazán, según lo que hemos conversado, también tiene la disposición de resolver. Ahora vamos a reunirnos para definir la ruta que seguiremos y dar respuesta a esta situación que vive el país. concluyó.

La crisis en el TJE se suma a la tensión institucional que atraviesa el país, con retrasos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y disputas en el Congreso Nacional, lo que ha generado preocupación sobre la organización y transparencia del proceso electoral a celebrarse en poco más de un mes.LB