Presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, denuncia que su casa está sitiada por agentes del Estado

Tegucigalpa – El presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, denunció le “han sitiado su vivienda” agentes del Ministerio Públlico y otros órganos represores del Estado y responsabilizó de ello a Manuel Zelaya, al fiscal general Johel Zelaya, al gobierno y al partido Libre.

Flores Urrutia llamó a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos a que tyomen cartas en el asunto, ya que “realmente están poniendo en riesgo la seguridad personal y la de mi familia”.

LA acción ocurre mientras el fiscal geenral Zelaya presentaba los audios grabados que previamente había entregado el consejero eelctoral Marlon Ochoa y que considera da lugar a una investigación por varios delitos.

El presidente del TJE habló al programa Frente a Frente de Televicentro que dirige Renato Álvarez.

Indicó el magistrado electoral que el sitio de su casa no puede ser, indicando que está ante una evidente persecución instrumentalizando los órganos del Estados, “estamos preocupados de lo que está pasando”.

Incertidumbre proceso electoral

Flores Urrutia señaló que con la acción del Ministerio Público “están poniendo en precario el proceso electoral, es preocupante” y llamó a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) a que sea testigo como los órganos represores del Estado, el “fiscal ilegal” Zelaya y a Manuel Zelaya por el sitio que sufre en su hogar.

Indicó que con lo actuado este miércoles válida la denuncia hecha por la magistrada Miriam Barahona la noche del martes en cuanto a que la Fiscalía había emitido órdenes de captura contra los dos magistrados electorales.

LEER: Magistrada del TJE alerta sobre potencial requerimiento y orden de captura en su contra y su par Urrutia

Tanto Flores Urrutia como Barahona emitieron una resolución del TJE el martes donde ordenaban la inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado del partido Liberal por el departamento de Olancho.

El otro magistrado Mario Morazán, afin del partido oficialista Libre, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por la acción de sus dos compañeros.

El magistrado Morazán no ha acudido a las sesiones del TJE y siempre alega que no es convocado a las mismas.

El desenlace es incierto de lo que ocurre en estos momentos, pero afirmó que lo cierto es que los”órganos represores del Estado están impidiendo la realización de las elecciones” que se llevarán a cabo el próximo 30 de noviembre. (PD)