Presidente del TJE denuncia que Mario Morazán y magistrados suplentes siguen obstruyendo funcionamiento del ente

Tegucigalpa – El titular del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, denunció este martes que los magistrados de este ente siguen obstruyendo la funcionalidad de este organismo.

A través de un pronunciamiento, contó que convocó al magistrado Mario Morazán y los suplentes Lourdes Estapé y Gabriel Gutiérrez a una sesión del pleno administrativo vía plataforma Zoom a las 11:00 de la mañana.

Sin embargo, confirmó que los tres magistrados se abstuvieron de participar en la sesión.

Flores Urrutia criticó que estos magistrados persisten en obstaculizar el normal desempeño del TJE, y seguir debilitando la frágil democracia hondureña, en consonancia con las acciones del Ministerio Público.

Señaló que la magistrada Miriam Barahona y él se mantienen comprometidos de seguir construyendo democracia como altos funcionarios del TJE.

Finalmente, el presidente del TJE lamentó que la democracia de Honduras se encuentra actualmente bajo peligro inminente de desaparecer. AG