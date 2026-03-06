Presidente del TJE considera que debe sentarse un precedente sobre posible juicio político en el CN

Tegucigalpa – El presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, enfatizó este viernes que se debe dejar un precedente y no quedar impune el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, por sus actuaciones en el proceso del 2025.

“No debe quedar impune tiene que haber un precedente en el Congreso Nacional”, dijo a periodistas.

Sobre las denuncias de supuestos audios que implican a la consejera Cossette López y el diputado Tomás Zambrano planearan un fraude electoral, respondió que era la desesperación del Partido Libertad y Refundación (Libre) para quedarse en el poder.

Consultado por el actual comportamiento de su compañero magistrado Mario Morazán, respondió que ha estado victimizándose de manera permanente.

Adelantó que próximamente el pleno del TJE presentará un informe sobre lo sucedido en este ente en el proceso electoral del 2025. AG