Presidente del STENEE pide que reformas energéticas no contengan fisuras ni atajos que causen la venta de distribución

Tegucigalpa – El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Miguel Aguilar, consideró que las reformas al subsector eléctrico no deben contener fisuras ni atajos que cause la venta de los servicios de distribución.

Comentó que la reforma debe ser integral que beneficie al país con un plan de nación que abarque la mejor de sus predecesores, modificando algunos artículos y eliminando otros.

“Puede salir una reforma con claridad, que no haya atajos, fisuras ni avenidas ni alguna línea escondida que nos lleven a la venta de distribución”, pidió Aguilar.

El sindicalista analizó que el riesgo de la reforma no es la privatización de la ENEE, la generación o transmisión, sino que es la venta de distribución porque se segmentaría la empresa estatal.

Indicó que en la distribución está los aspectos sociales, políticos, la reducción de las pérdidas y la facturación.

Aguilar planteó que debe otras dos empresas encargados de la operación y mantenimiento de la distribución que compita con lo que hace la ENEE en igualdad de condiciones y reducción de las pérdidas.

Añadió que la STENEE plantea que la reducción de las pérdidas no debe ser una tarea de la ENEE ni del Estado vaticinando que sería un fracaso y se convertiría en una carga financiera para la institución.

Por otro lado, señaló que se debe iniciar una licitación de más de dos mil megavatios para avanzar en el kilo por hora a los hondureños y dejar de depender del líquido negro.

Sostuvo que no debe quedar ninguna ambigüedad, fisura, atajo o tigre escondido que le caiga y después diga que el modelo no funcionó y se deba comprar la distribución.

Advirtió que si se obliga a comprar la distribución de energía, esta figura quedaría en desventaja con menos recursos, a la intemperie y deja en duda la garantía del que invertirá pueda asegurar el repago.

Igualmente, remarcó que está en contra de eliminar la figura del gerente general de la ENEE. AG