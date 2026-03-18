Presidente del STENEE insiste que la distribución sigue siendo debilidad de la ENEE para dar el servicio en verano

Tegucigalpa – El presidente del sindicato de trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, señaló que la mayor debilidad de la estatal sigue siendo el área de distribución.

Destacó que las áreas de transmisión y generación no tienen problemas para afrontar la fuerte demanda durante la temporada de verano.

“La debilidad la tenemos en distribución porque nos hace falta mucha inversión en transformadores, líneas primarias y secundarias, darle la mejora continua servicio al hondureño”, dijo Aguilar.

Por otro lado, no descartó que se reporte incremento en la tarifa energética para abril ya que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) no aplicó todo el ajuste en enero.

Añadió que los efectos por el aumento del combustible en la tarifa energética se reflejará hasta el tercer trimestre (julio-agosto-septiembre).

El dirigente sindical sugirió al gobierno que mantenga el subsidio focalizado porque hay un montón de personas que son beneficiadas y pueden pagar el servicio de energía eléctrica.

También pidió que se les pague el salario adeudado a los empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) y que se integre a la institución los que poseen experiencia. AG