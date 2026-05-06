Presidente del CSJ se reúne con director de ASJ para fortalecer espacios de cooperación técnica

Tegucigalpa – El presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, sostuvo este miércoles una reunión de acercamiento institucional con el director de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, para fortalecer los espacios de cooperación técnica y coordinación estratégica.

Ambos personajes concuerdan que la justicia en Honduras debe ser eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía hondureña.

También estuvo presente el director de Seguridad y Justicia de ASJ, Nelson Castañeda, que junto a Hernández expresaron su disposición de acompañar y apoyar al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mediante mecanismos de asistencia técnica, intercambio de experiencias y fortalecimiento de herramientas de gestión judicial.

En la reunión se abordó diversas experiencias desarrolladas en años anteriores entre ambas instituciones, implementar estrategias dirigidas a reducir la mora judicial, fortalecer la rendición de cuentas y promover mayores niveles de transparencia.

Asimismo, se expuso modelos de gestión basada en audiencias y otras prácticas administrativas que fueron demostrados en el pasado con resultados positivos en la agilización de procesos judiciales y en la mejora de la capacidad de respuesta institucional hacia la ciudadanía.

ASJ afirmó su interés en retomar y dar continuidad a varias de las iniciativas, adaptándolas a las necesidades y desafíos actuales que enfrenta el sistema judicial.

Otro de los temas abordados fue el apoyo a la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, y la voluntad de integrarse a esta nueva etapa de trabajo, para fortalecer los sistemas locales de justicia en las diferentes regiones del país. AG