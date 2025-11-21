Presidente del PL vaticina que en la nueva Lista Engel habrá altos cargos militares 

San Pedro Sula – El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, vaticinó este viernes que los nuevos nombres que aparecerán en la Lista Engel serán de militares por pretender socavar la democracia hondureña.

“La Lista Engel que viene en diciembre va a venir bien cargada y podrían venir nombres de militares que están entrometiéndose el cual no les compete”, amplió Contreras.

Señaló que hay militares que quieren socavar la democracia en Honduras.

El también edil de San Pedro Sula, instó a la FFAA que no se opongan a entregar los batallones para que sirvan como centros de resguardo para que no se repita los hechos del 9 de marzo durante las elecciones primarias.

“Hagamos un alto, no entiendo porque las Fuerzas Armadas está queriendo tomar tanta preminencia en un proceso electoral cuando solo están para resguardar, dar seguridad y custodiar el material electoral”, expresó.

Consultado por el intento de la FFAA de querellar a la consejera Cossette López, Contreras manifestó que ya se debe madurar y no seguir entorpeciendo el proceso electoral ni bombardear a los dos institutos que garantizarán la democracia.

Manifestó que la formación de la FFAA es militar y la defensa del país, y no de andar acusando a consejeros y meterse en cosas que no les importa.

Remarcó que Estados Unidos ya tiene sus ojos en Honduras por los acontecimientos que dan incertidumbre en el proceso electoral.

Por otro lado, imploró a la empresa privada que otorgue feriado, con salario pagado, el día después de las elecciones generales para que los empleados que viven largo puedan ejercer el sufragio.

Manifestó que hay muchos empleados que piensan abstenerse de ejercer el sufragio porque tienen que votar en un lugar largo y que no les alcanza el tiempo para regresar el mismo día de las elecciones generales.

“Es mejor perder un día de trabajo que toda la democracia”, reflexionó. AG