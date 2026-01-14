Presidente del PL pide a Nasralla deje de coquetear con Libre y que no se meta en elección de presidente del CN

Tegucigalpa – El presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras pidió al expresidenciable Salvador Nasralla que deje de “coquetear” con Libre y que no se inmiscuya en la elección del titular del Congreso Nacional para el periodo 2026-2030.

Subrayó que el Partido Nacional debe estar claro que no alcanzará mayoría para la elección del titular del CN, por tal razón van a necesitar al Partido Liberal, “por eso le pido al ingeniero Nasralla que no se meta ya con lo que es el asunto de la elección del presidente del Congreso”.

Advirtió que si se desgrana la bancada del PL, unos van a negociar con Yuri Sabas, otros con Marlon Lara y otros con el PN.

Sobre las diferencia a lo interno del PL, refirió que no se puede controlar el genio y las indecisiones de Salvador Nasralla, al tiempo que citó el pasado lunes salieron unidos a los 41 diputados y entraban en una comisión de diálogo para poder alcanzar la presidencia del Congreso.

Sin embargo, esa misma noche el ingeniero Nasralla y su esposa Iroshka Elvir estaban haciendo cabildeos, coaccionando a los diputados que no quieren agarrar la línea de ellos, porque Elvir quiere ser secretaria del Congreso.

“Creemos que eso no es lo correcto, el Partido Liberal en este momento no puede escoger el candidato mientras no venga la comisión que se acordó para el martes 20 (enero) recibimos la primera información y entramos en lo que es la elección entre estos dos candidatos, pero no antes”, explicó.

Reflexionó que el Partido Liberal es una institución política con 135 años, es para alcanzar logros y objetivos políticos en beneficio del país, pero no para tener que estar complaciendo caprichos de un emperatriz que quiere ser secretaria o presidenta del Congreso, cuando realmente aquí lo que estamos buscando es el desarrollo y la estabilidad del país”.

Dejó claro que “no queremos toqueteos con Libre, ese romanticismo del ingeniero Salvador Nasralla, con Libre y de Iroshka con Mel Zelaya, eso le hace mucho daño al partido. Ya dijimos claro, no queremos hacer ninguna negociación con Libertad y Refundación”.

Avizoró que Libre será un partido canibalizado por el bipartidismo, ellos serán parte de lo que es la elección del presidente del Congreso, a cambio, por supuesto de participar en la comisiones.

Detalló que la bancada del PL es híbrida con representantes del PSH, PAC y Nasralistas, así como los auténticos liberales que son los que siempre estarán en la centenaria institución política.

El edil Contreras participó este miércoles en la inauguración de un comedor infantil en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras. JS