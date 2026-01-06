Presidente del PL advierte de presunta orden de captura contra consejeras Hall y López 

Tegucigalpa – El presidente del Partido Liberal y alcalde reelecto de San Pedro Sula, Roberto Contreras, advirtió esta mañana sobre una presunta orden de captura en contra de las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López.

Las declaraciones de Contreras ocurren en medio de un ambiente poselectoral que refleja la resistencia del oficialismo a dejar el poder .

Esta misma mañana el titular del Legislativo, Luis Redondo, convocó a la cuestionada Comisión Permanente del CN para conocer un análisis juridico pos electoral. Redondo y su comisión han manifestado su deseo de intervenir las decisiones del CNE, en especial la declaratoria electoral.

Contreras advirtió de la presunta orden de captura contra las consejeras, quienes fueron asediadas permanentemente por el sistema de justicia hondureña y cuyas actuaciones estuvieron al filo de forma creciente, debido a las reiteradas amenazas que ellas denunciaron públicamente . (IR)