Presidente del Congreso vincula a colectivos de Libre con protestas en bajos del Legislativo

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, lamentó este lunes que diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), llevaron información falsa a los jóvenes que se manifestaban en los bajos del Palacio Legislativo al asegurarles que este poder el Estado no les quería resolver el tema del presupuesto universitario cuando este ya estaba resuelto.

Para el jefe del Parlamento hondureño, quienes participaron en la manifestación fueron más colectivos de Libre que estudiantes universitarios, pues las consignas usadas por estas personas no corresponden a la realidad.

De acuerdo a los manifestantes, la protesta fue motivada por la reducción al presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), pero desde mediodía las autoridades universitarias, autoridades de Finanzas y la Comisión Legislativa de Presupuesto ya habían logrado un acuerdo para que no se diera dicho recorte.

«No podemos estar ejerciendo violencia, ni de uno ni de otro lado”, insistió Zambrano.

“En el tema de la Universidad, el rector Odir Fernández se presentó al Congreso desde las 10:00 de la mañana, sostuvo una reunión con el ministro (Emilio Hernández Hércules); su servidor y con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Mario Pérez, y posteriormente se reunió con toda la Comisión de Presupuesto», dijo.

[LEER] Supuestos estudiantes se enfrentan con policías en bajos del CN, pese a acuerdos presupuestarios alcanzados

Zambrano puntualizó que en esa reunión se acordó que ya no se recortaría el presupuesto de la UNAH.

Este acuerdo, donde se determinó que el presupuesto de la UNAH será de 7.753 millones de lempiras, fue ampliamente difundido a través de los medios de comunicación, ya que los involucrados ofrecieron una comparecencia de prensa.

En tal sentido, refirió Zambrano, cuando la junta directiva y los jefes de bancada de los partidos políticos representados en el Congreso Nacional sostuvieron la habitual reunión de inicio de semana para afinar la agenda legislativa «se ratificó lo hablado en las reuniones de la mañana y todos los diputados sabíamos que ya estaba resuelto el problema».

Lamentable

Por esta razón, el presidente del Poder Legislativo expresó que «es lamentable que compañeros diputados que estuvieron en esa reunión, compañeros diputados afines al partido Libertad y Refundación llevaron información equivocada a estos jóvenes que se estaban manifestando en los bajos del Congreso, manifestando que el Congreso no les quería resolver, que el Congreso no iba actuar a favor del presupuesto».

Zambrano exhortó a estos legisladores a ser responsables y resaltó que no pueden seguir incentivando el odio, la división, el caos y la violencia.

«Lo peor de esto es que uno de los diputados que anduvo manifestando ante la manifestación que no se iba a resolver nada en el Congreso, estuvo en la reunión de la junta directiva y jefes de bancada», dijo. JS