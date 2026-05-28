Presidente del Congreso paraguayo dice que «urge» legislar sobre IA tras encíclica papal

Asunción – El presidente del Congreso de Paraguay, el senador oficialista Basilio Núñez, dijo este jueves que «urge» legislar sobre la inteligencia artificial (IA) tras la última encíclica del papa León XIV, en la que el pontífice alertó del peligro de que esta tecnología «se concentre en pocas manos».

«Para mí, urge tomar cartas en el asunto», declaró Núñez durante un encuentro con periodistas en la Cámara Alta, que también preside.

«Tenemos capacidad de legislar, y claro que tenemos que legislar también, hasta países vecinos ya lo están haciendo, creo que es una urgencia», agregó.

En este sentido, señaló que ha estado revisando «legislación comparada», con lo que el Congreso paraguayo podría alistar un marco jurídico que regule el uso de la IA en poco tiempo.

El pasado lunes, el papa León XIV advirtió que la IA «no es neutral», al tiempo que reclamó, ante esta nueva revolución, «un orden social justo en la era digital», «marcos jurídicos adecuados», «reglas justas» y «mecanismos de protección eficaces».

Asimismo, el papa consideró que para que la IA respete la dignidad humana debe haber «responsabilidades» claras de quienes la crean y también «marcos jurídicos adecuados, vigilancia independiente, educación de los usuarios (y) una política que no renuncie a su tarea», al advertir que si no «el cambio será gobernado sólo por lógicas tecnocráticas».

Hace tres semanas, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció planes para construir junto a Taiwán «uno de los mayores» centros de datos de IA del mundo en este país suramericano.

«Entre dos gigantes iniciamos el camino para crear el ‘hub’ de inteligencia artificial más grande del mundo: tecnología taiwanesa con energía paraguaya», afirmó Peña en un video difundido el pasado 10 de mayo por la Presidencia en Asunción, en el que dio cuenta de un acuerdo alcanzado durante su visita de trabajo a Taiwán. JS