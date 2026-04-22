Presidente del Congreso informa aprobación de L. 3,700 millones más a Educación

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó la noche del martes la aprobación de 3 mil 700 millones de lempiras más en el presupuesto destinado para la Secretaría de Educación.
El presidente Nasry Asfura, ha sido claro: el magisterio cuenta con su respaldo, indicó Zambrano.
Desde el Congreso Nacional acompañamos esta decisión, reafirmando nuestro compromiso con los docentes de Honduras, agregó.
Se ha aprobado un incremento superior a 3,700 millones de lempiras para la Secretaría de Educación, garantizando el cumplimiento de los derechos del magisterio y fortaleciendo el sistema educativo del país, detalló.
Este es un paso firme para apoyar a quienes forman a las nuevas generaciones y para seguir construyendo una mejor Honduras, enfatizó. (RO)