Presidente del Congreso hondureño recibirá el premio Richard M. Nixon en el Metropolitan Republican Club

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, recibirá el premio Richard M. Nixon “Liberty over Socialism” en el Metropolitan Republican Club en Nueva York, Estados Unidos.

El premio se entrega en reconocimiento a su compromiso con la democracia, la libertad y los valores republicanos, se informó.

El Metropolitan Republican Club rendirá un importante reconocimiento al presidente del Congreso Nacional de Honduras, José Tomás Zambrano Molina, en el marco de su gala anual: “Celebrating America”, que se llevará a cabo este 24 de abril a las 6:00 p.m. en Manhattan, Nueva York.

Este reconocimiento internacional no solo resalta la trayectoria del presidente del Poder Legislativo, sino que también proyecta el liderazgo hondureño en escenarios globales, reafirmando el compromiso con la defensa de la libertad y el fortalecimiento de la democracia.

Zambrano fue electo como presidente del Poder Legislativo el 23 de enero de 2026, con el respaldo de 86 votos en el pleno.

Es diputado por el departamento de Valle (originario de Nacaome) y ha ocupado una curul en el Congreso de forma continua desde el año 2010. (RO)