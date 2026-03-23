Presidente del Congreso dice que juicio político “no es por venganza, es establecer un precedente”

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dijo este domingo que la aplicación del juicio político “no es venganza”, se trata de sentar un precedente.

No obstante, insistió en que se requieren 86 votos para que se aplique esta figura jurídica.

“Al tener los 86 votos seguros es casi inevitable que se tendría que realizar el juicio político. Esto no es venganza ni persecución, sino establecer un precedente y garantizar que nadie abuse de su cargo y quede impune”, señaló.

Cabe señalar que el coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya advirtió que “el golpismo” prepara la destitución del consejero Marlon Ochoa, al tiempo que pidió a la militancia de ese instituto político estar alerta.

Según Zelaya, “la próxima semana el Partido Nacional, apoyado por ciertos sectores liberales, no por todos, pretende condenar al único testigo presencial del fraude del TREP, el que exigió el conteo del 100 % de las actas y de los votos, a nivel presidencial, alcaldes y diputados, e informó sobre la anulación del biométrico y la violación del código fuente”.

En respuesta Zambrano le pidió a “Mel” que los deje gobernar ya que ahora el presidente Nasry Asfura va a resolver los “desastres” que dejó Libre.

“Nadie puede abusar del cargo y quedar impune, estas personas atentaron y boicotearon el proceso electoral y se tiene que sentar un precedente”, enfatizó Zambrano.

Insistió que se requieren de 86 votos y una vez los tenga se va a aplicar esta figura. (RO)