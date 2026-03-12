Presidente del Congreso asegura se trabaja para garantizar seguridad jurídica y atraer inversión al país

Tegucigalpa- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que desde el Poder Legislativo se impulsa una agenda orientada a fortalecer la seguridad jurídica en Honduras, con el objetivo de recuperar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.

El titular del Legislativo afirmó que en los últimos años el país ha enfrentado una fuerte salida de capitales debido a la falta de confianza para invertir.

“En el Congreso Nacional estamos trabajando en varios temas para garantizar seguridad jurídica, porque en los últimos años no hubo inversión en el país; por el contrario, mucha inversión huyó fuera del país, tanto nacional como extranjera”, manifestó Zambrano.

Según el congresista, uno de los principales retos es generar condiciones que den tranquilidad a quienes desean invertir en Honduras, asegurando que sus proyectos y propiedades estarán protegidos.

“Hoy toca darle garantía al inversionista de que nadie lo va a amenazar con expropiar. Vamos a defender la propiedad privada y las inversiones”, sostuvo.

Zambrano añadió que el objetivo es enviar un mensaje claro de confianza al sector empresarial, garantizando que desde el gobierno no se adoptarán medidas que atenten contra la inversión.

“Este gobierno no va a atentar contra la inversión. Tenemos que buscar facilidades para que llegue más inversión al país”, subrayó.

En ese sentido, el presidente del Congreso Nacional indicó que se está invitando tanto a inversionistas locales como extranjeros a apostar por Honduras, asegurando que el Estado busca mantener una relación de cooperación con el sector privado.

“Estamos invitando a inversionistas locales y extranjeros a invertir. Somos aliados de la empresa privada”, concluyó.LB