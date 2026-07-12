Presidente del Congreso anuncia avances del nuevo circuito eléctrico CHS-L307 en zona sur de Honduras

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció este domingo avances en el nuevo circuito eléctrico CHS-L307 en zona sur de Honduras.

A través de sus redes sociales el parlamentario explicó que dicha obra permitirá reducir las sobrecargas en la red eléctrica, mejorar la estabilidad del servicio y disminuir significativamente las interrupciones que durante años han afectado a región sur.

Este proyecto beneficiará directamente a más de 24 mil usuarios e indirectamente a más de 87 mil familias en municipios como Nacaome, San Lorenzo, Amapala, Goascorán, Alianza, Langue, Aramecina, Caridad, Marcovia, Pespire y muchas otras comunidades de la zona sur, detalló.

“Sabemos que todavía queda trabajo por hacer, pero hoy estamos demostrando que cuando existe voluntad, compromiso y gestión, los resultados llegan”, enfatizó.

Seguiremos trabajando de la mano con nuestro presidente Nasry Asfura «Papi a la Orden», con los alcaldes, los diputados de todos los partidos y las instituciones del Estado para llevar desarrollo a cada rincón de nuestra tierra, agregó.

La zona sur merece oportunidades, merece inversión y merece servicios públicos de calidad. Ese ha sido nuestro compromiso y ese seguirá siendo nuestro camino, zanjó. (RO)