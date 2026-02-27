Presidente del Colegio de Economistas advierte que Ley de Reactivación puede generar demandas laborales

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Hondureño de Economistas, Juan Carlos Hernández, advirtió este viernes que la Ley de Reactivación Económica implique futuras demandas laborales por los despidos en el gobierno.

Comentó que esta ley puede tener buenas intenciones, pero que le preocupa que el proceso de socialización no fue adecuada porque no se involucró al gremio de economistas ni a la academia.

“Se debe respetar los derechos laborales; de no ser así, esta ley puede ser pan para hoy y hambre para mañana en el sentido que puede generar muchas demandas laborales en el futuro”, dijo Hernández.

Señaló que el enfoque de la Ley de Reactivación Económica está más orientado a reducir el tamaño del gobierno, darle atribuciones al Poder Ejecutivo para achicar el estado y eliminar instituciones.

No obstante, manifestó que la legislación hondureña en materia laboral está a favor del empleado, y que un despido puede ocasionar demanda y el gobierno pague sumas millonarias.

Hernández anheló que la Ley de Reactivación Económica se enfocara en el diseño de políticas que permitieran reactivar los créditos a las mipymes.