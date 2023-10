Presidente del Colegio de Abogados tilda de injustificable parálisis legislativa

Tegucigalpa – Como “injustificable” calificó este viernes el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales, la ausencia de sesiones legislativas en el Congreso Nacional.

“Puedo decir que es injustificable e inexcusable la ausencia de sesiones en el Congreso Nacional; me parece un incumplimiento de los deberes de los funcionarios; la cantidad millonaria que se está perdiendo en beneficios de iniciativas de ley ya que se encuentran atrasadas”, declaró Canales.

Consultado sobre nominar a otra persona, Canales consideró que sería nefasto que se nominara a alguien distinto de la nómina de los cinco candidatos para titular del Ministerio Público.

“Elegir alguien fuera de la lista de cinco sería un “golpe” y retroceso a la institución”, expuso.

Canales defendió que los cinco candidatos reúnen los requisitos, cualidades y competencias necesarias para ser Fiscal General.

Señaló que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, debe tomar el liderazgo de este poder del Estado para salir de esta crisis legislativa.

Por otro lado, se refirió ante la resolución que se espera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde los abogados Mario Urquía y Luis Javier Santos presentaron unos recursos para poder ser incluidos en la lista de cinco candidatos a titulares al Ministerio Publico.

“Eso es improcedente, aunque el recurso saliera con lugar, el recurso de constitucionalidad no cabe ya que la Junta Proponente se disolvió, y tampoco cabe porque no terminaron el proceso y no fueron evaluados, por lo cual, ya no cumplen los requisitos ya establecidos en la constitución de la República”, sentenció. AG