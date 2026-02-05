Presidente del Colegio de Abogados pide anular circular que deja sin valor contratos laborales firmados antes del 27 de enero

Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, consideró este jueves que se debe anular la circular de la Administración Nacional de Servicio Civil que deja sin valor y efecto los contratos laborales firmados antes del 27 de enero.

En las últimas horas, Servicio Civil comunicó que deja sin valor los contratos que fueron prolongados hasta el gobierno de Nasry Asfura.

“La misma debería ser anulada, no creo que se ajuste a derecho, lo único que puede traer son complicaciones jurídicas”, dijo el presidente del CAH.

Solórzano señaló que la circular se fundamenta que el Congreso Nacional debe aprobar los contratos laborales que impliquen exenciones, incentivos y concesiones fiscales en base al artículo 205 numeral 19 de la Constitución de la República.

No obstante, señaló que en materia de personal, solo es aplicable la Ley de Servicio Civil, disposiciones generales del Presupuesto General, los estatutos como el del docente y médico empleado.

Indicó que cada contrato de relación de trabajo es individual, y que no puede ser tratado de carácter general solo por la divulgación de un circular.

El profesional del derecho sugirió que Servicio Civil revise cada contrato firmado y proceda a la nulidad individual.

“Ya nos cansamos todos de estar pagando con los impuestos demandas laborales por malas prácticas”, sentenció. AG