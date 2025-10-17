Presidente del Colegio de Abogados pide al gobierno que aproveche sus últimos meses y haga algo importante

Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, sugirió este viernes al gobierno que aproveche los últimos meses de su mandato para cerrar con broche de oro su administración.

“Hoy quienes ostentan el gobierno deberían hacer algo importante para cerrar con broche de oro para demostrar que llegar al poder fue para servir a la población”, dijo Solórzano.

El también profesional del derecho recordó que los anteriores gobiernos se han dedicado a realizar cosas para servirse ellos mismos.

Consultado por el cierre de una maquila en el municipio de Villanueva, mencionó que se debe entender las causas de la determinación y ser objetivos.

Respondió a las declaraciones del diputado oficialista Juan Barahona que es “normal” el cierre de maquilas, señalando que lo normal es que las empresas lleguen y abran locales en el país.

Solórzano reconoció que la situación a nivel internacional es compleja, pero que se deben trabajar mecanismos nacionales para evitar el cierre de fábricas, maquilas o empresas.

También pidió al gobierno que cese los ataques y esa presión mediática al sector privado y las empresas considerando que sus mensajes no son nada positivos.

Igualmente, deseó que el próximo gobierno llegue con una idea que el país requiere de trabajo en generación de oportunidades laborales, y que comprenda que es la única forma de generar riqueza y bienestar. AG