Presidente del Colegio de Abogados pide al CN ampliar período de sesiones legislativas

Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, solicitó este lunes al Congreso Nacional que amplíe el período de sesiones legislativas.

Comentó que el 31 de octubre es la fecha que vence el plazo del período ordinario de sesiones legislativas.

“Hasta el momento el Congreso Nacional no ha sesionado con el propósito de extender el período de las sesiones, y nadie quiere que vuelva a ocurrir lo del 2023 que se llegó al 1 de noviembre, y la junta directiva nombró una comisión permanente”, dijo Solórzano.

Lamentó que durante septiembre no hubo sesiones legislativas, y que el Congreso Nacional debería realizar sesiones en lo que queda de octubre.

Solórzano indicó que la población hondureña quiere certeza en el proceso electoral, especialmente si no hay un pronunciamiento absoluto de la declaratoria de las elecciones generales.

Señaló que la clase política hondureña ha demostrado que es capaz de hacer cualquier cosa para quedarse en el poder.

En ese sentido, consideró que lo mejor es prevenir que lamentar, y pensar que alguien quiere el peor escenario. AG