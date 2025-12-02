Presidente del Colegio de Abogados insta al CNE que mantenga informada a la ciudadana la divulgación de resultados

Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, instó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que mantengan informada a la ciudadanía de forma constante y transparente respeto a la divulgación de los resultados de los comicios generales.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que la paciencia y la prudencia ante la caída del sistema de divulgación de resultados son esenciales.

“Hacemos un llamado al CNE y a sus consejeros para que mantengan informada a la ciudadanía de forma constante y transparente, fortaleciendo así la confianza en el proceso democrático”, expresó.

Explicó que el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) es una herramienta diseñada y contratada para transmitir de forma inmediata los resultados de las actas al cierre de la votación con carácter informativo.

Indicó que una vez cerrada la votación y transmitida las actas que se pudieron transmitir, todas las maletas electorales deben ser devueltas a los Centro Logístico Electoral (CLE), y actualmente el proceso se encuentra en esa fase.

En ese sentido, señaló que esta es la razón ya no se sigue realizando transmisiones de actas bajo el sistema TREP.

Seguidamente, expuso que lo que procede ahora es un proceso de divulgación y consolidación de la información por parte del CNE con base a las actas procesadas que no se pudieron transmitir y las físicas. AG