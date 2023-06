Presidente del Colegio de Abogados insiste que la ley prohíbe a Mario Urquía postularse a dirigir el MP

Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales insistió que Mario Urquía, una de las principales apuestas del Partido Libre para dirigir el Ministerio Público, está inhabilitado para participar en el proceso.

– Los aspectos políticos no deben primar en las actuaciones de la Junta Proponente, reclamó.

Demandó respeto para los más de 25 aspirantes a dirigir la Fiscalía hondureña en los próximos cinco años. “Lamento nombres que están saliendo a la luz, no desde ahora sino desde hace mucho tiempo atrás y que sin ningún tipo de evaluación ya están bendecidos por la clase política, nosotros exigimos que valga más y prevalezca más la meritocracia profesional y personal que la meritocracia política de ningún candidato”, aseveró.

Canales prometió que como titular del CAH estará atento en este proceso de selección de los cinco candidatos que escogerá la Junta Proponente y que enviará al Parlamento hondureña.

“Denunciaremos cualquier parte de incidencia política en el proceso de evaluación, el Congreso Nacional ya tendrá su parte cuando le llegue la nómina de cinco candidatos”, manifestó.

Siguió apuntando que su colega Mario Urquía está inhabilitado para participar en el proceso y citó el artículo 8, inciso 6 de la Ley de la Junta Nominadora establece que ningún miembro propietario pueden optar a ningún cargo que fuera nombrado por el Poder Ejecutivo, Judicial o Legislativo, sea de primer o segundo grado. “Es una buena medida para que no haya conflicto de intereses porque si yo nombré a alguien como magistrado y luego me postulo a un cargo que usted me va a colaborar, hay un conflicto de intereses”, arguyó.

Dijo no tener nada personal en contra de su colega el abogado Mario Urquía, quien fungió como presidente de la Junta Nominadora en la elección de candidatos al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Externó su alegría porque en el proceso participan muchos fiscales del MP, sin embargo lamentó que de 33 mil abogados inscritos en el CAH, apenas 26 aspiren a dirigir el ente acusador del Estado.

“La lectura es clara, prevalecen los méritos políticos que los méritos académicos de las buenas personas. Yo estaré vigilante porque no me le arrodillo a ningún sector económico, ni político del país”, advirtió.

Al cierre del plazo establecido, un total de 26 profesionales del derecho se autopostularon al cargo de Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público ante la Junta Proponente. JS