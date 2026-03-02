Presidente del Codeh revela que gerente de Koriun le confió tener el dinero para devolver a los aportantes

San Pedro Sula – El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, manifestó que el gerente de Koriun Inversiones, Iván Velásquez, tiene la capacidad de pagar a los aportantes.

Maldonado comentó que hizo una visita ‘in situ’ a la Penitenciaría Nacional de Támara donde está recluido Velásquez y poder conversar.

“Tuve la oportunidad de conocerlo y hablar con él, y me manifestó en la plática que tuvimos le pregunté si tenía el dinero para devolver a los aportantes y me dijo que si”, desglosó a periodistas.

El defensor de derechos humanos añadió que Velásquez pide que el Estado devuelva dinero cuando lo decomisó en las operaciones de intervención de la financiera.

Contó que el gerente de Koriun reveló que también dinero en el extranjero y otro que está circulando en la zona norte del país.

En ese sentido, mencionó que se debe buscar una salida al problema de Koriun Inversiones para que no siga siendo una incomodidad en la ciudad de Choloma.

Aunque avizoró que no cree que se pueda resolver el problema de la financiera y que se debe “tomar al toro por los cuernos”. AG