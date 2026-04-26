Economía

Defensor del DDHH exhorta a que ajuste del salario mínimo sea “equitativo” y al “alza”

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, recomendó en las últimas horas que el salario mínimo sea equitativo y en alza.

A través de su cuenta de red social “X”, se refirió a la negociación del salario mínimo para el presente año entre sector privado y clase obrera.

Sugirió que el ajuste debe ser al “alza” y “equitativo” en base a lo que viven actualmente los trabajadores, que tenga un equilibrio real en el costo de vida y sea justo.

Para el lunes 27 de abril, está convocada la mesa tripartita para ver si llegan a un acuerdo, de lo contrario, el gobierno será el encargado de establecer el porcentaje del ajuste salarial.

En ese sentido, el presidente del Codeh exhortó al gobierno que el ajuste sea digno para los trabajadores. AG

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