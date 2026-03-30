Presidente del Codeh crítica que solo se destituyera de la titularidad de la CSJ a Rebeca Ráquel Obando

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, cuestionó que el Congreso Nacional solo estuviera interesado en aceptar la renuncia de Rebeca Ráquel Obando como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no removerla de este poder del Estado.

Maldonado criticó que los diputados contaminaron la figura del juicio político porque no le dieron trámite contra la magistrada Rebeca Ráquel Obando.

“Si la están perdonando y que solo les diera la presidencia y quédese usted, eso es lo malo de la impunidad y de los acuerdos políticos que hacen los partidos políticos”, declaró Maldonado.

Lamentó que deja mucho que desear el sistema de justicia y se esté protegiendo la corrupción y la impunidad.

Maldonado afirmó que en la administración de Obando en el Poder Judicial hay varias irregularidades que pudieron provocar que muchas personas desfilaran. AG