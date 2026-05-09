Presidente del Codeh anhela fortalecimiento de investigación criminal ante ola de violencia y secuestros

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado, anheló que se fortalezca la investigación criminal para contrarrestar la ola de violencia en el país.

Comentó este sábado que hay un fuerte impacto de muertes violentas en el país y los grupos vulnerables siguen siendo la mujer, los menores de edad, adultos mayores, periodistas, defensores de derechos humanos y abogados.

“Ojalá que se logre fortalecer la investigación criminal como la herramienta más adecuada para contrarrestar la impunidad, porque si no se ataca, en el país andan pululando un montón de criminales detrás de nosotros, de la sociedad, comerciantes y pequeños emprendedores”, externó.

Maldonado deseó que se hubiese incrementado el presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad alegando que la vida y la seguridad de los hondureños no tiene precio.

También exigió que se ataque frontalmente a las personas que se dedican a los secuestros y el crimen organizado, sugiriendo eficacia en la investigación para la comisión de estos delitos.

Además, manifestó que el sistema de justicia debe procurar llevar ante la ley a los criminales, exhortando a fortalecer a la Dirección Policial de Investigación (DPI) para atacar la impunidad. AG