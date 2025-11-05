Codeh advierte que el CNE debe acatar resolución del TJE para evitar responsabilidades legales

Tegucigalpa- El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, expresó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está obligado a cumplir las resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), advirtiendo que el incumplimiento de dichas decisiones podría acarrear responsabilidad administrativa y penal para sus autoridades.

La declaración del defensor de derechos humanos surge tras la reciente decisión de la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, quien declaró inaplicable la resolución del TJE que ordenaba la inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por el Partido Liberal, y que instruyó proceder con la impresión de papeletas dejando fuera su candidatura.

Maldonado recordó que ya existen antecedentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en casos similares, como el de Mario Tomás Barahona y Heriberto Chicas, quienes fueron excluidos de participar como precandidatos a diputados, lo que derivó en pronunciamientos internacionales sobre la violación de sus derechos políticos.

“El CNE debe cumplir una decisión del TJE. Si no lo hacen, están incurriendo en responsabilidad administrativa y penal. Ya existe un precedente en la CIDH sobre exclusión de candidaturas, por lo que las autoridades deben actuar conforme al principio de legalidad”, afirmó el titular del CODEH.

Maldonado subrayó que el respeto a las resoluciones judiciales es fundamental para garantizar la independencia de poderes y la confianza ciudadana en el proceso electoral, especialmente a pocos días de las elecciones generales.

Finalmente, el defensor de derechos humanos instó al CNE a actuar con transparencia y apego a la ley, evitando decisiones que puedan interpretarse como arbitrarias o que vulneren los derechos políticos de los ciudadanos y de los partidos participantes.LB