Presidente del CN espera que Ley de Empleo Parcial genere miles puestos de trabajo en Semana Santa

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió la aprobación de la Ley de Empleo Parcial y espera que esta iniciativa genere oportunidades laborales en Semana Santa.

“Esta ley da oportunidad a los sectores como turismo en Semana Santa de poder contratar miles de personas en las zonas turísticas y tener oportunidades laborales”, dijo Zambrano.

Esta semana, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Empleo Parcial que consiste en generar empleos por un período de cuatro a cinco horas por día, especialmente a los jóvenes para que puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo.

Afirmó que esta iniciativa corrige cualquier abuso y atropello que hubo en la aplicación de la Ley de Empleo por Hora.

Deseó que esta ley genere miles de empleos y que muchos jóvenes tengan la oportunidad de empleo y finalizar sus estudios universitarios al mismo tiempo.

Zambrano indicó que en países desarrollados y de Latinoamérica existen este tipo de iniciativas.

Estimó que durante el fin de semana se publique en el diario oficial La Gaceta la aprobación de la Ley de Empleo Parcial. AG