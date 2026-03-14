Presidente del CN dialoga con congresista Cory Mills sobre migración e inversión extranjera

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sostuvo este viernes una reunión con el congresista estadounidense Cory Mill para dialogar sobre migración, inversión extranjera y seguridad.

Zambrano indicó que estos temas son fundamentales en la cooperación entre Honduras y Estados Unidos.

Cory Mills es un miembro de la Cámara de Representantes por el estado de Florida bajo el Partido Republicano.

En el encuentro también estuvieron los diputados Kilvett Bertrand, Sara Zavala, Frank Alley, Lenin Valeriano, Antonio César Rivera y Rashid Mejía. AG