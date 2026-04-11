Presidente del CN destaca “orden en la casa”, tras derogación de Fondo Departamental y Comisión Permanente

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, resaltó este sábado que su gestión ha logrado “ordenar la casa” tras la derogación de las figuras del Fondo Departamental y la Comisión Permanente.

Señaló que el Fondo Departamental fue una figura que se desvió de su propósito inicial y que fue mal utilizado en las pasadas administraciones.

Mientras que en la Comisión Permanente, explicó que nueve diputados no pueden sustituir las funciones del pleno legislativo y que no representa la democracia de Honduras.

También resaltó la aprobación esta semana en el hemiciclo legislativo de varios contratos de infraestructura que generarían inversión y empleos.

“Pero no solo corregimos… avanzamos con hechos. Aprobamos por unanimidad más de 180 contratos de infraestructura, que representan una inversión superior a 11 mil 500 millones de lempiras, traducidos en empleo, desarrollo y obras reales en las comunidades”, aseveró. AG