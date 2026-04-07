Presidente del CN confirma solicitudes de juicios políticos a funcionarios del CNE y TJE

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó este martes que hay solicitudes de juicio político contra altos funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Hay diputados que nos han manifestado el interés de presentar solicitudes de juicio político en dos líneas contra altos funcionarios electos del Tribunal de Justicia Electoral y otro en el Consejo Nacional Electoral”, dijo a periodistas.

Aunque señaló que se le dará trámite a estas solicitudes cuando tengan garantizado los 86 votos, indicando que los únicos que apoyan estas mociones son los diputados del Partido Nacional.

Sobre los otros partidos políticos, mencionó que será mediante negociaciones a lo interno de cada institución política, pero que tiene confianza tras los resultados en el juicio político al exfiscal general, Johel Zelaya.

Afirmó que si se aplica el juicio político a estos funcionarios se les garantizará el debido proceso y derecho a la defensa para evacuar el proceso y los plazos establecidos por la ley.

Reiteró que no es venganza ni revancha ni persecución política, sino que el control constitucional contra un alto funcionario que falló en la misión encomendada.

Respecto al tema del Presupuesto General, manifestó que en las próximas horas podría recibir el proyecto de parte del Gobierno para remitirlo a la comisión de dictamen y aprobarlo entre el 15 al 20 de abril.

Indicó que no se puede seguir esperando debido a que la institucionalidad del Estado lleva funcionando por cuatro meses con el presupuesto anterior y no abona al gobierno de Nasry Asfura. AG