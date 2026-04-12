Presidente del CN asegura que audiencia se realizará con o sin la presencia de Marlon Ochoa

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, remarcó que la audiencia de la comisión especial para el juicio político se realizará o no con la presencia del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

Cabe recordar que Ochoa debe comparecer el lunes 13 de abril a partir de las 9:00 de la mañana junto a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía.

Ochoa señaló que no se presentará a la audiencia de la comisión especial del Congreso Nacional ni que pretende renunciar a su cargo.

“Esto es un procedimiento, le garantizamos el debido proceso, derecho a la derecha, principio de contradicción y tendrá su espacio en la audiencia y en el pleno del Congreso Nacional para que pueda descargar todas las pruebas en contra de la acusación”, declaró Zambrano.

Reiteró que este proceso no es revanchismo político, sino que es un control constitucional contra altos funcionarios que se creen más allá de las atribuciones constitucionales.

Indicó que, si Ochoa no acude, la comisión especial seguirá el proceso con las siguientes personas para finalizar audiencia con medios de pruebas y declaraciones de testigos.

Zambrano añadió que, si la comisión tenga listo el informe, volverá a citar a Marlon Ochoa, Mario Morazán y demás funcionarios electorales para someter a votación la destitución. AG