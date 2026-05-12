Presidente del CN anuncia que Cossette López será consultada para elaborar reformas electorales que eviten abusos en comicios

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, anunció en su red social X que en las próximas semanas presentará una propuesta de reformas electorales orientadas, según dijo, a impedir que se repitan los abusos ocurridos en el proceso electoral anterior.

A través de su mensaje, Zambrano señaló que la iniciativa buscará establecer “candados reales” dentro de la legislación electoral para garantizar elecciones “libres, transparentes y verdaderamente democráticas”.

El titular del Legislativo adelantó además que para la construcción de la propuesta se consultará a la consejera electoral Cossette López, a quien calificó como una “defensora de la democracia”.

“Consultaremos a quien vivió en carne propia esos atropellos: la consejera y defensora de la democracia Cossette López. Su testimonio será clave para garantizar elecciones libres, transparentes y verdaderamente democráticas”, expresó Zamorano.

En el mismo mensaje, el presidente del Congreso agradeció a López “por ayudar a frenar la dictadura de izquierda que intentaron imponernos”, una declaración que añade un tono político al debate sobre las futuras reformas electorales.

Las declaraciones surgen en medio de las discusiones nacionales sobre la necesidad de fortalecer el sistema electoral hondureño de cara a las elecciones generales previstas para 2025, en un contexto marcado por denuncias de irregularidades, polarización política, influencia directa desde los poderes del Estado y demandas de mayor transparencia institucional. (PD/ir)