Presidente del CN aborda con encargada de negocios de embajada de EEUU las relaciones bilaterales

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sostuvo este miércoles una reunión con la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos, Colleen A. Hoey, para abordar las relaciones bilaterales de ambas naciones.

Igualmente, estuvo presente en la reunión el oficial de Política Económica de la embajada de EEUU, Brendan McGovern.

Esta es la segunda vez que Hoey, visita el Congreso Nacional presidido por Zambrano, la primera sucedió en la instalación de la nueva administración.

Las relaciones entre Estados Unidos y Honduras se mantienen como una alianza estratégica, centrada en la cooperación económica, la seguridad regional y la gestión migratoria. AG