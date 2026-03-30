Presidente del CMH crítica que cada gobernante de turno desea tener un censo partidario de médicos en el sistema público

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, señaló que los gobernantes de turno siempre han tenido la visión de tener un censo partidario de galenos en la Secretaría de Salud.

“Este ha sido la visión de los gobernantes, en el gobierno pasado se hizo lo mismo, se consideraba que el médico que no estuviera en el censo partidario no podría trabajar hasta que se convencieron que los médicos no votan en las elecciones internas”, declaró Santos.

Reiteró su denuncia de que los médicos están siendo despedidos a nivel nacional mediante mensajes de WhatsApp o llamadas telefónicas.

Contó que el día anterior (domingo), varios médicos del Hospital Mario Catarino Rivas se presentaron en sus turnos nocturnos, pero no pudieron ingresar porque sus huellas ya habían sido borradas del lector.

Santos acusó a las autoridades de la Secretaría de Salud de dar su palabra que se iba a nombrar a los médicos internos, pero decidieron no renovarles el contrato.

El presidente del CMH lamentó que en cada cambio de gobierno la administración de turno solo quiera contratar médicos afiliados a su partido político.

Sin embargo, consideró como “una tontería” que sigan presionando para que se tenga médicos partidarios indicando que los galenos no aparecen en el censo ya que no votan en las elecciones primarias.

Reveló que recibió una llamada telefónica de un diputado del Partido Nacional pidiéndole nombres de médicos afiliados a esta institución política para ser nombrados en la Secretaría de Salud.

Finalmente, detalló que hay 476 médicos internos a nivel nacional en el sistema de salud público, pero los que laboran en el sector descentralizado son los que se encuentran en peores condiciones porque no tienen contrato firmado. AG